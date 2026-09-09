{"_id":"6aa12a9db8b01e008f03c19b","slug":"video-state-level-sports-competition-to-begin-in-rampur-on-the-11th-preparations-in-full-swing-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर: राज्यस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता रामपुर में 11 से होगी शुरू, तैयारियां तेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वन विभाग की 27वीं राज्य स्तरीय खेलकूद एवं कर्तव्य प्रतियोगिता का आयोजन 11 से 13 सितंबर तक रामपुर में किया जाएगा। इन दिनों प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां जोर-शोर चल रही हैं। 23 वर्ष बाद रामपुर वन वृत्त को इस प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिला है। प्रतियोगिता में विभाग के लगभग एक हजार खिलाड़ी भाग लेंगे। रामपुर वन वृत्त के अरण्यपाल सीबी ताशीलदार के अनुसार इतने लंबे अंतराल के बाद राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन रामपुर में होना पूरे वन वृत्त के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। तीन दिवसीय प्रतियोगिता के लिए कॉलेज ग्राउंड पाटबंगला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर और दत्तनगर खेल मैदान का चयन किया है। तीनों मैदानों में तैयारियां चल रहीं हैं वन मंडल अधिकारी रामपुर गुरहर्ष सिंह प्रतियोगिता के सफल आयोजन की तैयारियों का समन्वय कर रहे हैं।

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