Rampur Bushahar News: नाको और लियो में चलो पंचायत की ओर कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:56 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:56 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। जिला कांग्रेस कमेटी किन्नौर के अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी के नेतृत्व में वीरवार को चलो पंचायत की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने नाको पंचायत के मालिंग गांव और लियो पंचायत का दौरा किया। भंडारी ने स्थानीय ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र की जनसमस्याओं, विकास कार्यों और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करना था। निगम भंडारी ने ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर तक पहुंचकर जनता से सीधा संवाद करना संगठन की प्राथमिकता है। भंडारी ने जोर दिया कि जनता से जुड़े मुद्दों को उचित मंच पर मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर पर अधिक मजबूत करने की बात भी कही। इस अवसर पर पंचायत स्तर के पदाधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नेगी निगम भंडारी ने ग्रामीणों से उनकी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। इसमें विकास कार्यों से संबंधित मुद्दे भी शामिल थे। उन्होंने स्थानीय मुद्दों को भी सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया। यह संवाद सीधे जनता तक पहुंचने का एक प्रयास था।
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