Rampur Bushahar News: खो-खो प्रतियोगिता में छोटा कंबा और चगांव फाइनल में पहुंचे
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:57 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:57 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ज्ञाबुंग में अंडर-19 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में किन्नौर जिले के विभिन्न विद्यालयों से 405 छात्राएं भाग ले रही हैं। जिला स्कूली खेल संघ के सचिव पवन लोक्टस ने बताया कि प्रतियोगिता में 61 ओएसडी और 46 एस्कॉर्ट उपस्थित हैं। प्रतियोगिता के तीसरे दिन वीरवार को बॉक्सिंग के मुकाबले करवाए गए। रक्छम की राधिका ने निचार की अवंतिका को हराकर जीत हासिल की। खो-खो प्रतियोगिता में छोटा कंबा और चगांव टीमों ने फाइनल में प्रवेश किया।
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