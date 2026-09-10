Rampur Bushahar News: कशिश को आईआईएसईआर में मिला प्रवेश

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किन्नौर जिले की बेटी कशिश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्हें देश के प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) में प्रवेश मिल गया है। कशिश किन्नौर के भावावैली स्थित गांव काफनू की रहने वाली हैं। वह पुलिस विभाग में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर तैनात सरजू राम और बसंती देवी की बेटी हैं। ओडिशा के बरहामपुर स्थित आईआईएसईआर देश के प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है। यहां प्रवेश मिलना विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। कशिश ने बारहवीं कक्षा की पढ़ाई हमीरपुर के एक निजी संस्थान से की। इसके बाद आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर यह सफलता हासिल की।