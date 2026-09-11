{"_id":"6aa3c33e860815ec040b0772","slug":"video-rampur-forest-department-annual-sports-competition-eco-tourism-kehar-singh-khachi-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर में वन विभाग की खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज, 1000 अधिकारी-कर्मचारी दिखाएंगे दमखम; इको टूरिज्म से आर्थिक सुधार का दावा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रदेश वन विभाग की 27वीं वार्षिक खेलकूद एवं कर्तव्य प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को रामपुर के पाटबंगला मैदान में हुआ। तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 13 सितंबर तक चलेगी। प्रदेशभर से वन विभाग के करीब 1000 अधिकारी और कर्मचारी इसमें हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में 32 खेलों के 124 इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने बतौर मुख्यातिथि प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्यातिथि को मार्च पास्ट की सलामी दी गई। इसके बाद नशामुक्त हिमाचल की शपथ के साथ प्रतियोगिता का आगाज हुआ। पहले ही मुकाबले में रोमांच देखने को मिला, जब रस्साकशी में चंबा की टीम ने नाहन को हराकर जीत दर्ज की। मुख्यातिथि केहर सिंह खाची ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सत्ता संभालते ही हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया था। आज इसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इसी दिशा में वन विभाग सहित प्रदेश के अन्य सभी विभाग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश वन विभाग की महत्वाकांक्षी परियोजना इको टूरिज्म से भी हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी बेहतर हो रही है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी जरूरी है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से पौधरोपण अभियानों के माध्यम से हिमाचल को और अधिक हरा-भरा बनाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। 2030 तक हरित आवरण बढ़ाने का लक्ष्य केहर सिंह खाची ने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य के हरित आवरण को 32 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में वनों की रक्षा करने वाले वन कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि वन कर्मियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को गति देनी चाहिए। मुख्यातिथि ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताएं विभागीय कर्मचारियों में अनुशासन, टीम भावना और आपसी समन्वय बढ़ाने का अवसर प्रदान करती हैं। 32 खेलों में दिखेगा दमखम प्रतियोगिता में प्रदेशभर से करीब 1000 वन अधिकारी और कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। तीन दिनों के दौरान 32 खेलों के 124 इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। रस्साकशी के पहले मुकाबले में चंबा और नाहन की टीमें आमने-सामने आईं, जिसमें चंबा विजेता रहा। प्रतियोगिता के चेयरमैन एवं सीएफ रामपुर सीबी ताशीलदार और वन मंडलाधिकारी रामपुर गुरहर्ष सिंह ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस मौके पर पीपीसीएफ वाइल्ड लाइफ आलोक नागर, सीसीएफ अभिलाष दामोधरण, सभी वन मंडलाधिकारी, अतिरिक्त वनमंडलाधिकारी, वन परिक्षेत्राधिकारी सहित विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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