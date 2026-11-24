{"_id":"6b0572abeea1da3423089fed","slug":"video-rampur-online-training-session-held-for-pm-poshan-abhiyan-at-kasholi-school-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर: कशोली स्कूल में पीएम पोषण अभियान में हुआ ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कशोली में पीएम पोषण अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पीएम पोषण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, विद्यार्थियों को पौष्टिक एवं संतुलित आहार उपलब्ध करवाने तथा योजना से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी देना रहा। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को योजना के उद्देश्यों, पोषण के महत्व, भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सहित अन्य आवश्यक विषयों पर जानकारी प्रदान की गई।

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