Rampur Bushahar News: तरांडा में 72 वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य जांचा
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:58 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:58 PM IST
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भावानगर (किन्नौर)। आयुष विभाग किन्नौर ने निचार खंड की तरांडा पंचायत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिमेंशिया (स्मृति भ्रंश) स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। शिविर का शुभारंभ पंचायत प्रधान गोविंद ने किया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 72 लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें निशुल्क औषधियां वितरित की गईं। इनमें 37 पुरुष और 35 महिलाएं शामिल रहीं। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों की स्मृति, रक्तचाप, सामान्य स्वास्थ्य और डिमेंशिया के शुरुआती लक्षणों की जांच की गई। इसके अलावा लाभार्थियों के रक्त नमूनों की जांच कर हीमोग्लोबिन, रक्त शर्करा और सीरम यूरिक एसिड की स्थिति का भी आकलन किया गया। चिकित्सकों ने स्वास्थ्य संबंधी कमियां पाए जाने पर लोगों को आवश्यक दवाइयां और आगामी उपचार के लिए परामर्श दिया गया। शिविर में लोगों को आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार उचित खानपान, दिनचर्या और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए भी जागरूक किया गया।
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