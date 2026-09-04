{"_id":"6a9acd1b04a3809cca0ad3bb","slug":"video-video-message-of-humanity-delivered-at-the-english-medium-nirankari-sant-samagam-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: इंग्लिश मीडियम निरंकारी संत समागम में दिया मानवता का संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संत निरंकारी मिशन का जोनल स्तरीय इंग्लिश मीडियम संत समागम सुंदरनगर में आयोजित किया गया। समागम निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। इसमें मंडी, कुल्लू, मनाली, सुंदरनगर और आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों अनुयायियों ने भाग लिया। समागम में युवाओं ने अंग्रेजी भाषा में भाषण, कविताएं और भक्ति गीत प्रस्तुत किए। उन्होंने मानवता, प्रेम और ब्रह्मज्ञान के संदेश को रचनात्मक ढंग से साझा किया। युवाओं ने कहा कि सतगुरु के ज्ञान के बिना मानव जीवन अधूरा है और ब्रह्मज्ञान ही जीवन को सार्थक बनाता है। चंडीगढ़ से आए वरिष्ठ प्रचारक संत अमरीक सिंह चीमा ने कहा कि दूसरों में कमियां ढूंढने के बजाय व्यक्ति को अपने भीतर झांकना चाहिए। निरंतर सिमरन यानी परमात्मा का स्मरण करते हुए मानवता की सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। इससे पहले मंडी जोनल इंचार्ज डॉ. आरके अभिलाषी ने समागम में पहुंचे श्रद्धालुओं का स्वागत किया। समागम में संत निरंकारी मंडल के सेवादल की बहनों और महात्माओं ने श्रद्धापूर्वक सेवाएं निभाईं।

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