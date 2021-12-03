Mandi News: सर्पदंश से आठ माह के मासूम की मौत
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:15 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:15 AM IST
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मां के साथ सोया था एक साल आठ माह का मासूम, सुबह चार बजे चीख सुनकर चला पता
संवाद न्यूज एजेंसी
गोहर (मंडी)। क्षेत्र में सर्पदंश से एक आठ माह के मासूम की मौत का मामला सामने आया है। छपराहण गांव में एक साल आठ माह का बालक अरुष पुत्र लालमन बीते शुक्रवार रात को अपनी मां के साथ घर में बिस्तर पर सोया हुआ था। सुबह करीब चार बजे अचानक बच्चे की चीख सुनकर परिजनों को घटना का पता चला।
परिजनों ने देखा कि बालक को सांप ने डस लिया था। इसके बाद उसे उपचार के लिए तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इसके के बाद बालक को जोनल अस्पताल मंडी ले जाया गया, जहां सांप का जहर नहीं उतरा और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद परिजन गमगीन हैं। वहीं, सर्पदंश से हुई मौत की घटना से आसपास के ग्रामीणों में भी भय का माहौल है। पंचायत के पूर्व प्रधान दिनेश कुमार का कहना है कि क्षेत्र में सर्पदंश के मामले बढ़ने लगे है। लिहाजा प्रशासन और संबंधित विभाग से क्षेत्र में सांपों से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाने तथा आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोहर (मंडी)। क्षेत्र में सर्पदंश से एक आठ माह के मासूम की मौत का मामला सामने आया है। छपराहण गांव में एक साल आठ माह का बालक अरुष पुत्र लालमन बीते शुक्रवार रात को अपनी मां के साथ घर में बिस्तर पर सोया हुआ था। सुबह करीब चार बजे अचानक बच्चे की चीख सुनकर परिजनों को घटना का पता चला।
परिजनों ने देखा कि बालक को सांप ने डस लिया था। इसके बाद उसे उपचार के लिए तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इसके के बाद बालक को जोनल अस्पताल मंडी ले जाया गया, जहां सांप का जहर नहीं उतरा और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
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घटना के बाद परिजन गमगीन हैं। वहीं, सर्पदंश से हुई मौत की घटना से आसपास के ग्रामीणों में भी भय का माहौल है। पंचायत के पूर्व प्रधान दिनेश कुमार का कहना है कि क्षेत्र में सर्पदंश के मामले बढ़ने लगे है। लिहाजा प्रशासन और संबंधित विभाग से क्षेत्र में सांपों से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाने तथा आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।
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