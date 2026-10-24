{"_id":"6adc834416680eb0b808f737","slug":"video-video-campaign-launched-to-make-dharampur-plastic-free-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: धर्मपुर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए चलाया अभियान, एसडीएम जोगिंदर पटियाल ने किया शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: धर्मपुर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए चलाया अभियान, एसडीएम जोगिंदर पटियाल ने किया शुभारंभ
मंडी जिले के धर्मपुर को प्लास्टिक मुक्त बनाने और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए डॉ. विजय मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एचसीएचआरडी आईटीआई धर्मपुर ने संयुक्त अभियान चलाया। इसका शुभारंभ एसडीएम धर्मपुर जोगिंदर पटियाल ने किया। इस दौरान विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों ने स्वच्छ पर्यावरण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। अभियान में पुलिस थाना प्रभारी विनोद कुमार, व्यापार मंडल प्रधान राजकुमार सोनी, स्कूल प्रधानाचार्य ओमप्रकाश और डीपीई विजय ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे। इस दौरान लोगों से प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने, बाजार जाते समय कपड़े या जूट के थैले अपनाने और कचरा निर्धारित स्थानों पर डालने की अपील की गई। वक्ताओं ने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए जनभागीदारी जरूरी है। विद्यार्थियों से अपने परिवारों और आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।