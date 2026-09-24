{"_id":"6ab4d3ffb8ee52af7c0a76e9","slug":"video-mandi-fourlane-padhar-highway-problems-jairam-thakur-nhai-meeting-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी में फोरलेन और पधर हाईवे से प्रभावित लोगों की समस्याओं पर जयराम ठाकुर ने उठाई आवाज, एनएचएआई को जल्द समाधान के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कीरतपुर-मनाली फोरलेन और पधर-मंडी राजमार्ग निर्माण से प्रभावित लोगों की समस्याओं को लेकर मंडी में महत्वपूर्ण बैठक हुई। सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने स्थानीय लोगों की समस्याएं उठाईं। बैठक में निर्माण कार्यों के कारण लोगों को हो रही परेशानियों पर चर्चा हुई। जयराम ठाकुर ने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और इनके समाधान के लिए जल्द कदम उठाए जाएं। बैठक में नेरचौक के डडोर चौक, नागचला फ्लाईओवर, मंडी-पंडोह के बीच नई सुरंगों, पंडोह-थलौट के डयोड, हणोगी पुल और मंदिर मार्ग से जुड़ी समस्याओं को उठाया गया। जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को इन मामलों में आवश्यक कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि निर्माण कार्यों से प्रभावित लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। बैठक में शालानाल के पास बॉक्स सुरंग निर्माण का मुद्दा भी सामने आया। जयराम ठाकुर ने प्रभावित गांवों के नीचे तक करीब 70 मीटर सुरक्षा कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने और उनकी समस्याओं को मौके पर समझने को भी कहा, ताकि निर्माण कार्य से जुड़े विवाद और परेशानियों का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जा सके। झिड़ी फ्लाईओवर का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठा। निर्माण कार्य के कारण स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए जयराम ठाकुर ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को जल्द बैठक करने के निर्देश दिए। इस दौरान मिलने आए प्रतिनिधिमंडलों को अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखने का मौका भी दिया गया। जयराम ठाकुर ने कुछ मामलों को केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय के स्तर पर उठाने का आश्वासन दिया। बैठक से पहले जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की। अधिकारियों को विधायक प्राथमिकता और आपदा राहत से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में द्रंग विधायक पूर्ण चंद ठाकुर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी कर्नल अजय सिंह बरगोती, परियोजना निदेशक वरुण चारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। फोरलेन और राजमार्ग निर्माण हिमाचल में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने से जुड़े बड़े काम हैं, लेकिन निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों की जमीन, रास्ते, पुल, सुरंग और आवाजाही से जुड़ी समस्याएं भी सामने आती रही हैं। मंडी में हुई इस बैठक में इन्हीं स्थानीय समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखने का प्रयास किया गया। अब हणोगी पुल, झिड़ी फ्लाईओवर, शालानाल और अन्य स्थानों से जुड़े मामलों पर संबंधित विभाग और प्राधिकरण स्तर पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर स्थानीय लोगों की नजर रहेगी।

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