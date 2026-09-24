फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Two women go missing in separate incidents.

Mandi News: दो महिलाएं अलग-अलग परिस्थितियों में लापता

Thu, 24 Sep 2026 06:59 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 06:59 AM IST
विज्ञापन
Two women go missing in separate incidents.
सुंदरनगर (मंडी)। सुंदरनगर थाना क्षेत्र में दो महिलाएं अलग-अलग परिस्थितियों में लापता हो गईं। एक महिला सास-ससुर की दवाई लेने के लिए घर से निकली थी। जबकि दूसरी के घर से गहने और नकदी लेकर गायब होने की बात सामने आई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों मामलों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

पहला मामला बैहना गांव का है। पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी किरणा देवी पांच सितंबर को सास-ससुर की तबीयत खराब होने की बात कहकर तलेली से दवाई लेने गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। पति के अनुसार महिला पहले भी बिना बताए घर से चली गई थी। उसे आशंका है कि कोई व्यक्ति बहला फुसला कर उसे ले गया है।
विज्ञापन

दूसरा मामला कटैहण गांव का है। महिला के पति ने बताया कि वह मंगलवार सुबह करीब 8:15 बजे ड्यूटी के लिए सलापड़ पेट्रोल पंप चला गया था। उसकी पत्नी डैहर में काम करने गई थी। शाम करीब छह बजे उसकी मां ने फोन कर बताया कि बहू अभी तक घर नहीं पहुंची है। मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन बंद मिला। ससुराल, रिश्तेदारों और डैहर में तलाश करने के बाद भी महिला का कोई सुराग नहीं मिला। शिकायतकर्ता के अनुसार महिला घर से गहने और नकदी भी साथ ले गई है। उसने किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई है। महिला पहले भी बिना बताए घर से गई थी और बाद में स्वयं लौट आई थी। उधर, सुंदरनगर के डीएसपी भारतभूषण ने बताया कि पुलिस महिलाओं की तलाश और मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed