{"_id":"6aa52201bae508a46507e155","slug":"video-govt-high-school-banerdhi-emerges-as-overall-champion-at-the-33rd-block-level-sports-competition-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"धर्मपुर: 33वीं खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में राजकीय उच्च विद्यालय बनेरढी ओवर ऑल चैंपियन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

14 वर्ष से कम आयु वर्ग की 33वीं खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तनेहड में हुआ। समापन समारोह की मुख्य अतिथि प्रधान ग्राम पंचायत तनेहड अर्चना देवी को स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य सुरेश कुमार शर्मा की ओर से समृद्धि चिन्ह साल टोपी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उनके साथ उप प्रधान राकेश कटवाल, बीडीसी सदस्य अनिल कटवाल, राजेंद्र कटवाल, सेवानिवृत्ति प्रधानाचार्य इंदर सिंह स्थानीय विद्यालय का समस्त स्टाफ शारीरिक शिक्षक संजय कुमार, सीपन कुमार, टेकचंद, चमन, मीना देवी, विक्रांत, चंचल सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे। खो-खो में राजकीय उच्च विद्यालय बनेरड़ी विजेता रहा। योग में राजकीय उच्च विद्यालय बनेरढी विजेता रहा वॉलीबॉल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तनेहड विजेता रहा। कबड्डी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडप विजेता बना। बैडमिंटन में डीपीएस धर्मपुर जीता। शतरंज में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संधोल ने जीत दर्ज की। मार्च पास्ट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोटी विजेता बना। भाषण प्रतियोगिता में आर्यन भारद्वाज बनेरढी विजेता बना है। एकल गान में शिवम डीपीएस धर्मपुर प समूह गान में राजकीय उच्च विद्यालय रखेड़ा विजेता बना है। एकांकी में डीपीएस धर्मपुर ने बाजी मारी।

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