{"_id":"6a969480ba8b2c363504a24f","slug":"video-dharampur-bpl-list-application-last-date-september-20-bdo-office-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: 20 सितंबर तक बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए करें आवेदन, पंचायत में न लें तो BDO कार्यालय में जमा करें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंडी जिले के धर्मपुर विकास खंड में बीपीएल सूची में शामिल होने के इच्छुक पात्र परिवारों के लिए अहम सूचना है। ग्राम पंचायतों में बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है। बीडीओ धर्मपुर सौरभ ठाकुर ने पात्र परिवारों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। यदि किसी पंचायत में आवेदन स्वीकार करने से इनकार किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति अपना आवेदन सीधे बीडीओ कार्यालय धर्मपुर में भी जमा कर सकता है। धर्मपुर (मंडी)। विकास खंड धर्मपुर के तहत आने वाली ग्राम पंचायतों में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची में शामिल होने के लिए पात्र परिवारों के पास आवेदन करने का मौका है। पात्र परिवार 20 सितंबर तक संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। खंड विकास अधिकारी धर्मपुर सौरभ ठाकुर ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि जो परिवार बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं, वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने में बीपीएल सूची की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में पात्र परिवार आवेदन करने में किसी तरह की देरी न करें। उन्होंने लोगों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय के भीतर संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन जमा करवाने का आग्रह किया। बीडीओ सौरभ ठाकुर ने स्पष्ट किया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का आवेदन ग्राम पंचायत में किसी कारण से स्वीकार नहीं किया जाता या आवेदन लेने से मना किया जाता है, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति अपना आवेदन सीधे विकास खंड अधिकारी कार्यालय धर्मपुर में भी जमा कर सकता है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति को आवेदन करने का अवसर मिलना जरूरी है और केवल आवेदन स्वीकार न किए जाने के कारण किसी पात्र परिवार को प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। बीडीओ ने लोगों से कहा कि वे अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द आवेदन करें, ताकि दस्तावेजों में किसी कमी या अन्य समस्या को समय रहते दूर किया जा सके। सौरभ ठाकुर ने पंचायत प्रतिनिधियों से भी अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने की जानकारी देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर लोगों को आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की सही जानकारी उपलब्ध करवाने से पात्र परिवार समय पर आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने दोहराया कि 20 सितंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। पात्र परिवार संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन जमा करें और यदि वहां आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है तो विकास खंड अधिकारी कार्यालय धर्मपुर में आवेदन जमा करवाएं।

... और पढ़ें