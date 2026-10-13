{"_id":"6acdfd511db8bdff9d057914","slug":"video-dharampur-bjp-rally-sidhpur-closed-government-institutions-reopen-demand-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: धर्मपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा की रैली, बंद सरकारी संस्थान खोलने की उठाई मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में बंद किए गए सरकारी संस्थानों को दोबारा खोलने की मांग को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिधपुर में भाजपा मंडल धर्मपुर की बैठक के बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण धर्मपुर क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा मंडल धर्मपुर की बैठक मंडलाध्यक्ष लेखराज ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें पूर्व मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष हीरालाल, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे एवं प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य रजत ठाकुर सहित पार्टी के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान भाजपा नेताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है और पहले संचालित कई सरकारी संस्थानों को बंद किए जाने से स्थानीय लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। नेताओं ने कहा कि सरकारी संस्थान आम जनता को घर-द्वार के नजदीक जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे संस्थानों के बंद होने से लोगों को अपने जरूरी कार्य करवाने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है। इससे समय और संसाधनों की अतिरिक्त खपत होती है। भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार से मांग की कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में बंद किए गए सरकारी संस्थानों को जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द दोबारा खोला जाए, ताकि स्थानीय लोगों को पहले की तरह सुविधाएं मिल सकें। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सरकार को जनहित से जुड़े मामलों पर सकारात्मक निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने बंद संस्थानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लोगों को उनके आसपास ही आवश्यक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना जरूरी है। भाजपा नेताओं ने क्षेत्र के विकास और आम जनता से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बंद सरकारी संस्थानों को दोबारा खोलने की मांग को पार्टी आगे भी उठाती रहेगी। बैठक संपन्न होने के बाद भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सिधपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में नारे लगाए और धर्मपुर क्षेत्र में बंद किए गए सरकारी संस्थानों को फिर से खोलने की मांग की। रैली के माध्यम से भाजपा ने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी नेताओं ने सरकारी सुविधाओं और क्षेत्र के विकास से जुड़े विषयों को लेकर अपनी बात रखी। बैठक और रैली में पूर्व मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष हीरालाल, प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य रजत ठाकुर और मंडलाध्यक्ष लेखराज ठाकुर सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी तथा सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा मंडल धर्मपुर ने बंद सरकारी संस्थानों को दोबारा खोलने की मांग को प्रमुखता से उठाते हुए प्रदेश सरकार से क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया।

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