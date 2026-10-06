{"_id":"6ac4d1f51dd6c92ce90e0208","slug":"video-video-rain-in-manali-light-snowfall-in-rohtang-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: मनाली में बारिश, रोहतांग में हल्की बर्फबारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पर्यटन नगरी मनाली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मंगलवार शाम को मनाली में बारिश हुई है। जबकि रोहतांग दर्रा के साथ ऊंचे पहाडों में हल्की बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले तीन दिनों में ऊंची चोटियों में बर्फबारी व निचले इलाकों में बारिश की संभावना जताई है।

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