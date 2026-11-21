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मियां राम सिंह ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि केवल किताबें पढ़ना ही शिक्षा नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी समझना भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से मेहनत, अनुशासन, अच्छे संस्कार अपनाने और नशे से दूर रहने का आह्वान किया।उन्होंने स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों और राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित खिलाड़ियों की सराहना की और सम्मानित किया। प्रधानाचार्य दीप्ति पॉल ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सम्मानित होने वाले मेधावियों में अपेक्षा ठाकुर, प्रवीण कुमार, भरत ठाकुर, सुमन शामिल रहीं। खेलों में मन्नत को सम्मानित किया गया। अभिनव, जागृति और आदित्री का चयन भी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के लिए हुआ, इन्हें भी पुरस्कार प्रदान किया गया।