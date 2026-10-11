{"_id":"6acb6a4f7a78f056b9052896","slug":"video-rohtang-shinkula-pass-snowfall-darcha-shinkula-road-closed-october-2026-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"मौसम ने ली करवट, रोहतांग और शिंकुला दर्रे में बर्फबारी, लाहौल-कुल्लू में बढ़ी ठंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सर्दी की आहट के बीच हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। रविवार सुबह से कुल्लू और लाहौल-स्पीति में मौसम खराब बना रहा और आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद रोहतांग और शिंकुला दर्रे सहित ऊंची पहाड़ियों पर रुक-रुककर बर्फ के फाहे गिरते रहे। बर्फबारी के चलते दारचा-शिंकुला मार्ग को दोपहिया वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। वहीं, कुल्लू और मनाली में बारिश हुई। मौसम में आए बदलाव से कुल्लू से लेकर लाहौल-स्पीति तक तापमान में गिरावट महसूस की गई और ठंड बढ़ गई। उधर, बारिश के कारण लारजी-सैंज मार्ग पर पागलनाला में मलबा आ गया, जिससे सड़क पर यातायात घंटों तक बाधित रहा। मौसम के बदले मिजाज का असर पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही पर भी पड़ा।

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