{"_id":"6b07f07457ab5105780bf928","slug":"video-35-youth-complete-seven-day-disaster-management-training-kullu-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू के पिरड़ी में 35 युवाओं ने सीखी आपदा प्रबंधन की तकनीकें, सात दिवसीय प्रशिक्षण पूरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कुल्लू के पिरड़ी में 35 युवाओं ने सीखी आपदा प्रबंधन की तकनीकें, सात दिवसीय प्रशिक्षण पूरा
पिरड़ी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान में आयोजित सात दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। शिविर में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा के कुल 35 स्वयंसेवियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
समापन समारोह के दौरान संस्थान के उपनिदेशक ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि साहसिक गतिविधियों का प्रशिक्षण युवाओं को कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है।
उपनिदेशक ने कहा कि इस तरह का प्रशिक्षण युवाओं को आपदा के समय जरूरतमंद लोगों की मदद करने में सक्षम बनाता है। प्रशिक्षण के माध्यम से युवा मुश्किल हालात में बेहतर तरीके से काम करने की तैयारी कर सकते हैं।
सात दिवसीय शिविर पूरा होने पर 35 स्वयंसेवियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।