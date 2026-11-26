{"_id":"6b07f07457ab5105780bf928","slug":"video-35-youth-complete-seven-day-disaster-management-training-kullu-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू के पिरड़ी में 35 युवाओं ने सीखी आपदा प्रबंधन की तकनीकें, सात दिवसीय प्रशिक्षण पूरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पिरड़ी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान में आयोजित सात दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। शिविर में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा के कुल 35 स्वयंसेवियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन समारोह के दौरान संस्थान के उपनिदेशक ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि साहसिक गतिविधियों का प्रशिक्षण युवाओं को कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। उपनिदेशक ने कहा कि इस तरह का प्रशिक्षण युवाओं को आपदा के समय जरूरतमंद लोगों की मदद करने में सक्षम बनाता है। प्रशिक्षण के माध्यम से युवा मुश्किल हालात में बेहतर तरीके से काम करने की तैयारी कर सकते हैं। सात दिवसीय शिविर पूरा होने पर 35 स्वयंसेवियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

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