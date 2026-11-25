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जिला मुख्यालय के गांधीनगर स्थित लॉरेल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को अमर उजाला की ओर से ‘पुलिस की पाठशाला’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कुल्लू पुलिस के साइबर सेल विशेषज्ञ सुरेश कुमार ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों, साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान सुरेश कुमार ने विद्यार्थियों को साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन धोखाधड़ी के विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में अनजान फोन कॉल, संदिग्ध लिंक और ऑनलाइन माध्यम से मिलने वाले लालच भरे संदेशों से सतर्क रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली ठगी के तरीकों को भी समझाया और विद्यार्थियों को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी। सुरेश कुमार ने विद्यार्थियों को नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और इसकी तस्करी से युवा पीढ़ी व समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति का भविष्य खराब नहीं करता, बल्कि इसका असर उसके परिवार और पूरे समाज पर पड़ता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेलकूद तथा सकारात्मक गतिविधियों में लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सुरेश कुमार ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे साइबर अपराध और नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश अपने परिवार, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों तक भी पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि जागरूकता और सतर्कता के माध्यम से ही इन सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।

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