{"_id":"6abcd2e43c5c242b5f0e694e","slug":"video-kullu-cpim-protest-deputy-commissioner-office-election-commission-effigy-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू में सीपीआईएम का धरना, उपायुक्त कार्यालय के बाहर मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दों और मांगों को लेकर सीपीआईएम ने बुधवार को कुल्लू में प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंककर चुनाव आयोग के खिलाफ अपना विरोध जताया। पार्टी नेताओं ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सीपीआईएम लगातार आवाज उठाती रही है और आगे भी लोगों से जुड़े मामलों को लेकर संघर्ष जारी रखा जाएगा। धरने को संबोधित करते हुए सीपीआईएम के जिला सचिव नारायण चौहान ने कहा कि पार्टी विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने सरकार से इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि लोगों से जुड़े मुद्दों का समाधान जल्द होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन और सरकार को मांगों पर सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शन में शामिल पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों के समाधान तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन और सरकार से संबंधित मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और सरकार का ध्यान समस्याओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया।

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