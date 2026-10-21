{"_id":"6ad8ad36e3278a7ce105f195","slug":"video-international-kullu-dussehra-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा: भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा से देव महाकुंभ का आगाज, उमड़ा जनसैलाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देव आस्था, परंपरा और लोक संस्कृति के महासंगम अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का शुभारंभ बुधवार को भव्य रथयात्रा के साथ हुआ। शाम करीब 4:22 बजे भगवान रघुनाथ रथ मैदान पहुंचे। इसके बाद करीब 5:14 बजे भगवान रामचंद्र के जयघोष के साथ आरंभ हुई रथयात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान रघुनाथ का रथ निकलते ही कुल्लू घाटी ढोल-नगाड़ों, करनाल, नरसिंगा, शहनाई की स्वर लहरियों के साथ जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठी। पिछले साल के मुकाबले इस बार रथ यात्रा 40 मिनट देरी से शुरू हुई ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में 21 से 27 अक्तूबर तक चलने वाले देव महाकुंभ में बड़ी संख्या में देवी-देवताओं ने ढालपुर मैदान में डेरा डाल दिया है।

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