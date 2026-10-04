{"_id":"6ac241a3dc29ecb0f104a083","slug":"video-under-19-sports-competition-kandbari-school-overall-champion-sahil-best-athlete-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता में कंडबाड़ी स्कूल का जलवा, ओवरऑल चैंपियन बना; साहिल बेस्ट एथलीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला स्तरीय अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता का शानदार समापन हुआ। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शानदार प्रदर्शन के दम पर जीएसएसएस कंडबाड़ी की टीम ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। पूरी प्रतियोगिता के दौरान कंडबाड़ी स्कूल के खिलाड़ियों ने अलग-अलग मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को शीर्ष स्थान तक पहुंचाया। टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने प्रतियोगिता में मौजूद लोगों को भी प्रभावित किया। वहीं, कोटला स्कूल के छात्र साहिल को बेस्ट एथलीट चुना गया। साहिल ने प्रतियोगिता में अपने शानदार प्रदर्शन से यह सम्मान हासिल किया। समापन समारोह में डॉ. बानी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उच्च शिक्षा उपनिदेशक अजय सम्याल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। अतिथियों ने विजेता टीम और खिलाड़ियों को मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, मेहनत और टीम भावना सीखने का भी महत्वपूर्ण जरिया है। उन्होंने खिलाड़ियों को इसी खेल भावना के साथ आगे बढ़ने और भविष्य में अपने स्कूल, क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता के समापन के साथ ही खिलाड़ियों की मेहनत और शानदार प्रदर्शन को सम्मान मिला। कंडबाड़ी स्कूल के लिए ओवरऑल चैंपियन का खिताब और साहिल के लिए बेस्ट एथलीट का सम्मान प्रतियोगिता की खास उपलब्धियों में रहा।

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