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कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम सहित अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है।पुलिस और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना बुधवार को उस समय हुई, जब विवाहिता अपने मायके गई हुई थी।महिला हो नागरिक अस्पताल जयसिंहपुर ले गए थे। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उच्च स्वास्थ्य संस्थान रेफर कर दिया। इस घटना से परिवार में शोक की लहर है। मृतका का बुधवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में नियमानुसार आगामी जांच की जा रही है। संवाद