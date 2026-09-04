{"_id":"6a9ac71fb46493180d0ac340","slug":"video-raja-ka-talab-grand-procession-taken-out-on-shri-krishna-janmashtami-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"राजा का तालाब: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर निकाली विशाल शोभायात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उपतहसील राजा का तालाब के अंतर्गत आते क्षेत्र बरोह की श्री कृष्णा युवा क्लब के सौजन्य से शुक्रवार को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर विशाल शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान लगभग 15 फीट पर ऊंचे कालिया नाग पर खड़े श्रीकृष्ण, इतनी ही ऊंचाई पर कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी, श्री कृष्ण माखन चोरी, बाणों की शैय्या पर भीष्म पितामह सहित अन्य झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। इस मौके पर लोगों ने जगह-जगह उत्साह के साथ श्री कृष्ण झांकियों का भव्य स्वागत किया। शोभा यात्रा बरोह से राजा का तालाब, गारन, जाझवां, नकोदर, तिहाल, हरनोटा से होकर वापिस श्री कृष्ण स्थल बरोह तक निकाली गई। शनिवार को श्री कृष्णा क्लब इसी उपलक्ष्य पर विशाल भंडारे का भी आयोजन करेगा।

... और पढ़ें