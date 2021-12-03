फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Inflow of tourists remained slow on weekends

Kangra News: वीकेंड पर सुस्त रही पर्यटकों की आमद

Mon, 07 Sep 2026 01:50 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 07 Sep 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
Inflow of tourists remained slow on weekends
धर्मशाला। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नगरी धर्मशाला में सप्ताहांत (वीकेंड) होने के बावजूद पर्यटकों की आमद सुस्त बनी हुई है। शनिवार की तुलना में रविवार को निजी होटलों की ऑक्यूपेंसी में करीब 15 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते कमरों की बुकिंग महज 10 फीसदी के आसपास सिमट कर रह गई। वीकेंड पर भी अपेक्षित संख्या में सैलानियों के न पहुंचने से स्थानीय होटल व रेस्तरां कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है।
विज्ञापन

होटल संचालकों के मुताबिक, मानसून के दौरान अमूमन पर्यटन कारोबार प्रभावित रहता है लेकिन इस बार उतार-चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। श्रावण अष्टमी मेलों के दौरान 16 अगस्त को ऑक्यूपेंसी 70 फीसदी तक पहुंच गई थी, जो 22 अगस्त के वीकेंड पर घटकर 40 फीसदी और 29 अगस्त को 10 फीसदी पर आ गई। इस शनिवार को मामूली सुधार के साथ ऑक्यूपेंसी 25 फीसदी तक पहुंची थी।
विज्ञापन

कारोबारियों का मानना है कि 15 सितंबर के बाद जैसे ही बरसात का दौर थमेगा और त्योहारी सीजन की शुरुआत होगी, मैदानी राज्यों से पर्यटकों की आवाजाही रफ्तार पकड़ेगी। अब समूची पर्यटन इंडस्ट्री मौसम साफ होने और आगामी शरद ऋतु के सीजन पर टिकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------
शनिवार की अपेक्षा रविवार को होटल ऑक्यूपेंसी में दोबारा गिरावट आई है। रविवार को पर्यटन नगरी के निजी होटलों में महज 10 फीसदी ऑक्यूपेंसी ही दर्ज की गई है। -विवेक महाजन, महासचिव, होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन धर्मशाला
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed