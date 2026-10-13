{"_id":"6acdd8d34dc5e9c2f20c9a3b","slug":"video-earthquake-preparedness-mock-drill-conducted-at-regional-hospital-dharamshala-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: धर्मशाला अस्पताल में भूकंप से निपटने की तैयारियां परखीं, घायलों को पहुंचाकर किया उपचार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में मंगलवार को भूकंप जैसी आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान भूकंप में घायल हुए लोगों की स्थिति का अभ्यास करते हुए उन्हें अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने उनकी जांच कर तुरंत उपचार शुरू किया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों का आकलन करना और घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को परखना रहा। इसके माध्यम से अस्पताल में आपातकालीन स्थिति के दौरान विभिन्न टीमों की भूमिका और उनके बीच समन्वय का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान भूकंप में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर उनके उपचार तक की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। घायलों को आपातकालीन वार्ड में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच कर उपचार शुरू किया। इस अभ्यास के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने और स्वास्थ्य सेवाओं को सक्रिय रखने की प्रक्रिया को परखा गया। मॉक ड्रिल में अस्पताल के डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया। सभी संबंधित टीमों ने आपदा के दौरान घायलों को सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाने और उपचार उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया। भूकंप जैसी आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय महत्वपूर्ण होता है। मॉक ड्रिल के जरिए आपातकालीन परिस्थितियों में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने और घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता देने की तैयारियों को परखा गया। इस तरह के अभ्यास का उद्देश्य आपदा के समय संभावित चुनौतियों से निपटने की क्षमता को बेहतर बनाना और अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं को तैयार रखना है।

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