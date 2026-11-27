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मार्च पास्ट, पीटी, एरोबिक्स और फुटबॉल मैच रहे आकर्षण का केंद्रअमर उजाला ब्यूरोधर्मशाला। पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय योल में शुक्रवार को वार्षिक खेलकूद समारोह उत्साह और खेल भावना के साथ आयोजित किया गया। विद्यालय के प्राचार्य संजीव राणा ने ध्वजारोहण कर समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समारोह की शुरुआत प्राचार्य के हरित स्वागत के साथ हुई। इसके बाद एनसीसी, स्काउट एंड गाइड और विद्यालय के चारों सदनों शिवाजी, टैगोर, अशोक और रमन सदन के विद्यार्थियों ने शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों ने अनुशासन, एकता और समर्पण का परिचय देते हुए मुख्य अतिथि को सलामी दी। इसके बाद प्राचार्य ने खेलकूद समारोह के आयोजन की औपचारिक घोषणा की।कार्यक्रम में प्राथमिक विभाग के विद्यार्थियों ने रिंग डांस, पीटी और एरोबिक्स की आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। वहीं, बालवाटिका के नन्हे विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह के दौरान आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने पूरे जोश और खेल भावना के साथ अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के बीच हुआ फुटबॉल मैच रहा। इसमें खिलाड़ियों ने बेहतर खेल कौशल और टीम भावना का प्रदर्शन किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों से सम्मानित किया गया।समापन अवसर पर प्राचार्य संजीव राणा ने विजेता खिलाड़ियों और सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों से अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सहयोग की भावना विकसित होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे। विद्यालय परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों को अल्पाहार के रूप में फल वितरित किए गए।बदलाव:कोई बदलाव नहीं