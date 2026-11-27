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अमर उजाला ब्यूरोधर्मशाला। चेक बाउंस के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमन सूद की अदालत ने आरोपी की आपराधिक अपील खारिज कर दी है। अदालत ने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई चार माह के साधारण कारावास और शिकायतकर्ता को चार लाख रुपये मुआवजा देने की सजा बरकरार रखी है। आरोपी को निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर शेष सजा भुगतने और मुआवजा राशि जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।मामले के अनुसार, सितंबर 2018 में आरोपी ने निजी जरूरत बताकर अपने परिचित से दो लाख रुपये उधार लिए थे। तीन माह में रकम लौटाने का भरोसा दिया, लेकिन बार-बार मांगने पर भी भुगतान नहीं किया। दिसंबर 2018 में आरोपी ने शिकायतकर्ता को दो लाख रुपये का चेक दिया। बैंक में जमा करवाने पर खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। आरोपी के आग्रह पर एक माह बाद दोबारा चेक लगाया गया, लेकिन वह भी अनादरित हो गया।शिकायतकर्ता ने 19 मार्च 2019 को कानूनी नोटिस भेजकर भुगतान मांगा, लेकिन आरोपी ने 15 दिन में न तो रकम लौटाई और न ही नोटिस का जवाब दिया। इसके बाद परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांगड़ा ने 23 सितंबर 2025 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार माह की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप का आधार नहीं पाया और सजा बरकरार रखी।