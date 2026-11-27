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विशेष न्यायाधीश धीरू ठाकुर की अदालत ने एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहाई के दिए आदेशअमर उजाला ब्यूरोधर्मशाला। विशेष न्यायाधीश पालमपुर धीरू ठाकुर की अदालत ने चिट्टा तस्करी के मामले में गिरफ्तार बैजनाथ के 39 वर्षीय अक्षय शर्मा को जमानत दे दी है। आरोपी पिछले 220 दिनों से न्यायिक हिरासत में था। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने की शर्त पर उसे रिहा करने के आदेश दिए हैं। मामला पुलिस थाना भवारना में 22 अप्रैल 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 25 और 29 के तहत दर्ज एफआईआर से जुड़ा है।आरोपी को पुलिस ने भट्टू-सिधपुर संपर्क मार्ग के पास नाकाबंदी कर स्कूटी सवार को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान स्कूटी अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी और चालक को चोटें आईं। तलाशी के दौरान स्कूटी की डिकी से 6.22 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। जांच के दौरान आरोपी ने रोहित नाम के व्यक्ति से चिट्टा खरीदने की बात कही थी। बाद में पुलिस ने उसकी पहचान विरेंद्र कुमार के रूप में की। जांच में दोनों के बीच फोन पर बातचीत और पूर्व संपर्क के साक्ष्य मिलने का भी अदालत के आदेश में उल्लेख है।अदालत ने आदेश में आरोपी के खिलाफ पूर्व में दर्ज तीन आपराधिक मामलों का भी उल्लेख किया। इनमें दो एनडीपीएस एक्ट और एक मारपीट से संबंधित मामला शामिल है। अदालत ने आरोपी की 220 दिन की हिरासत, पारिवारिक परिस्थितियों और सुनवाई में उसकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका स्वीकार कर ली। जमानत के साथ आरोपी को जांच और सुनवाई में शामिल होने, समान अपराध नहीं करने तथा अदालत की अनुमति के बिना क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाने की शर्तें भी लगाई गई हैं।