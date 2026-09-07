{"_id":"6a9eba18f6c491b0f701c54c","slug":"video-dharamshala-yadvinder-goma-says-himachal-ranks-first-in-the-country-in-the-jica-project-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"धर्मशाला: यादविंद्र गोमा बोले- जायका प्रोजेक्ट में हिमाचल देश में नंबर वन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जायका की तीन दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के समापन पर पत्रकारों से बातचीत में यादविंद्र गोमा ने कहा कि पूरे देश में जहां-जहां जायका काम कर रहा है, उसमें हिमाचल प्रदेश नंबर वन स्थान पर है। उन्होंने बताया कि इस तीन दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत कुल्लू से जायका के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने की थी। इसमें प्रदेश भर के किसानों, बागवानों और स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया। पीपीटी के माध्यम से योजनाओं की प्रगति और आ रही कमियों व दिक्कतों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में वन विभाग के संजय सूद और पंजाब से आए अधिकारी शर्मा भी मौजूद रहे। कर्ज के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऋण का विषय अलग है। जायका का मुख्य मकसद किसानों और बागवानों को आजीविका का अधिकार के तहत सीधा फायदा पहुंचाना है। यह प्रोजेक्ट 2026 में पूरा होने जा रहा है और सरकार इसे आगे बढ़ाने व नए क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्रयासरत है।

... और पढ़ें