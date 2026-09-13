Kangra News: सीडीएस और एनडीए की परीक्षा जिले में बनाए 10 केंद्र

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि कुल 2683 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। सीडीएस की परीक्षा के लिए चार परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जहां पर 1,073 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।पीएमश्री राजकीय गर्ल्ज सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मशाला में 288, राजकीय डिग्री काॅलेज धर्मशाला में 384, राजकीय बॉय स्कूल धर्मशाला में 277 और राजकीय बीएड काॅलेज धर्मशाला में 124 अभ्यर्थियों को सीडीएस परीक्षा की परीक्षा देने के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं।एनडीए की परीक्षा के लिए छह परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 1610 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। इनमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में 192, राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाड़ी में 192, सेक्रेड हार्ट स्कूल सिद्धबाड़ी में 384, एसआईएचएम खनियारा में 192, रिजनल सेंटर मोहली में 469 और आधुनिक पब्लिक स्कूल तपोवन रोड़ सिद्धबाड़ी में 181 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए शार्ट लिस्ट किया गया है।सीडीएस की परीक्षा का पहला सत्र सुबह 9 से पूर्वाह्न 11 बजे तक (अंग्रेजी), दूसरा सत्र दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक (सामान्य ज्ञान) और तीसरा सत्र दोपहर 4 से शाम 6 बजे तक (प्रारंभिक गणित) विषय का होगा।एनडीए परीक्षा का पहला सत्र सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक (गणित) और दूसरा सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक (सामान्य योग्यता परीक्षण) का आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले पहुंचना होगा।