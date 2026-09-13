Kangra News: पेंशनरों की लंबित देनदारियां चुकाने की मांग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रदेश अध्यक्ष एसएल गुप्ता ने कहा कि सरकार देनदारियां चुकाने के बजाय बयानबाजी कर पेंशनरों को गुमराह कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से एसोसिएशन के प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक कर लंबित मांगों का समयबद्ध समाधान करने की मांग की।इस दौरान महासचिव जसवंत धीमान ने कहा कि सरकार वादों से पीछे हट रही है। उन्होंने पेंशनरों से संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले एकजुट होने की अपील की। उन्होंने बताया कि समिति जल्द आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। बैठक में एके मैहता, इंद्रपाल शर्मा, आरसी शर्मा, आरके गुप्ता, रमेश शर्मा और अन्य पेंशनर मौजूद रहे।