Kangra News: नौरा में सुलह जोन की अंडर-19 खेल प्रतियोगिता शुरू

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धीरा (कांगड़ा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नौरा में सुलह जोन स्तरीय अंडर-19 छात्र खेल प्रतियोगिता शुरू हुई। संजय सिंह चौहान ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 12 से 14 सितंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में सुलह जोन के 40 स्कूलों के 504 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो-खो और शतरंज की प्रतियोगिताएं होंगी। मुख्यातिथि ने खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर बाल कृष्ण चौधरी, प्रदीप धीमान, प्रियंका देवी समेत अन्य मौजूद रहे। संवाद