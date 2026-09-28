वीडियो: भोटा स्कूल में जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता शुरू, 25 स्कूलों से 305 छात्राएं ले रहीं भाग

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पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोटा में सोमवार को अंडर-19 छात्र-छात्राओं की जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर कांग्रेस नेता सुभाष ढटवालिया बतौर मुख्यातिथि उपस्थित हुए। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहकर पढ़ाई, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रतियोगिता के आयोजन के लिए स्कूल को अपनी ओर से 5100 रुपये की राशि प्रदान की। स्कूल की प्रधानाचार्य सनम ने तीन दिवसीय प्रतियोगिता का ब्योरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा प्रतियोगिता का समापन 30 सितंबर को होगा। प्रतियोगिता में जिले के 25 स्कूलों की 305 छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। इस मौके पर नगर पंचायत भोटा की अध्यक्ष सरोज कुमारी, उपाध्यक्ष बलदेव धीमान, मंसाराम, कुलदीप ठाकुर, जगदीश चंद, सुरजीत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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