{"_id":"6aba282836a994840800c164","slug":"video-hamirpur-congress-protest-knowledge-kumar-effigy-burnt-election-process-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका; इस्तीफे की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन सोमवार को हमीरपुर में भी देखने को मिला। जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष सुमन भारती की अध्यक्षता में रोष रैली निकाली और गांधी चौक पर मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला जलाकर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ता लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में एकत्रित हुए। यहां से रैली के रूप में गांधी चौक की ओर रवाना हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में नारेबाजी करते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। रोष रैली के गांधी चौक पहुंचने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं के अनुसार पार्टी देशभर में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और उनके इस्तीफे की मांग उठा रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती और जिला प्रभारी जीवन कुमार ने कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि पार्टी इस मामले को लेकर अपना आंदोलन आगे भी जारी रखेगी। प्रदर्शन में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को दोहराया और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया।

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