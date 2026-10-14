{"_id":"6acf6664b2fe63bb07053aa4","slug":"video-video-dev-bhumi-partys-nyay-yatra-sets-off-from-hamirpur-to-bilaspur-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: देव भूमि पार्टी की न्याय यात्रा हमीरपुर से बिलासपुर के लिए रवाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डिडवीं टिक्कर (हमीरपुर)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रस्तावित नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर देव भूमि पार्टी की ओर से निकाली जा रही सवर्ण न्याय यात्रा बुधवार को हमीरपुर से बिलासपुर के लिए रवाना हुई। यात्रा का अंतिम पड़ाव शिमला निर्धारित किया गया है, जहां यह 22 अक्तूबर को पहुंचेगी। इससे पहले मंगलवार को सवर्ण न्याय यात्रा हमीरपुर पहुंची थी। इस दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के तहत गांधी चौक से डुग्घा तक मशाल यात्रा भी निकाली गई। राजपूत कल्याण सभा के जिला अध्यक्ष जोगिंदर ठाकुर ने बताया कि यूजीसी के प्रस्तावित नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर यह यात्रा आयोजित की जा रही है। यात्रा विभिन्न स्थानों से होते हुए 22 अक्तूबर को शिमला पहुंचेगी।

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