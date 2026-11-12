{"_id":"6af584a73414188f8c07cad6","slug":"video-two-electric-buses-start-for-jolsappar-medical-college-in-hamirpur-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ के लिए शुरू हुईं दो इलेक्ट्रिक बसें, विद्यार्थियों और मरीजों को मिलेगी राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जोलसप्पड़ स्थित डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज के नए परिसर के लिए एचआरटीसी की दो इलेक्ट्रिक बस सेवाएं वीरवार से शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने हमीरपुर बस स्टैंड से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से हमीरपुर जिला सहित पूरे प्रदेश को दी गई बड़ी सौगात है। यहां मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अलावा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं का महाविद्यालय, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय, कैंसर उपचार संस्थान और मातृ-शिशु अस्पताल भी प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह संस्थान चिकित्सा और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि नई बस सेवाओं से मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों, डॉक्टरों, कर्मचारियों और आम लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। दोनों बसों का समय निर्धारित किया गया है। बसों का संचालन इस प्रकार होगा: बस सेवा समय हमीरपुर से पहली बस सुबह 8:30 बजे हमीरपुर से दूसरी बस सुबह 8:35 बजे जोलसप्पड़ पहुंचने का समय करीब सुबह 9 बजे वापसी में पहली बस शाम 4 बजे वापसी में दूसरी बस शाम 4:05 बजे हमीरपुर पहुंचने का समय करीब शाम 4:30 बजे दोनों बसें जोलसप्पड़ पहुंचने के बाद रंगस चौक तक जाएंगी। वापसी में शाम को जोलसप्पड़ से चलकर हमीरपुर पहुंचेंगी। मेडिकल कॉलेज को बताया हमीरपुर के लिए बड़ी सौगात सुनील शर्मा बिट्टू ने बस सेवा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के विस्तार से हमीरपुर सहित प्रदेश के लोगों को चिकित्सा और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। खोखाधारकों के पुनर्वास और शहर के विकास कार्यों का भी किया जिक्र इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमीरपुर के खोखाधारकों के पुनर्वास की व्यवस्था करके उन्हें राहत दी है। शहर में प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा तैयार किया जा रहा है। वहीं, पुराने बस अड्डे की जगह सिटी सेंटर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से प्रभावित होने वाले दुकानदारों और खोखाधारकों के पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राहुल कुमार, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. रमेश भारती, एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा, पूर्व पार्षद राजेश चौधरी, राकेश वर्मा, आरसी डोगरा, राजेश आनंद, ज्योति खन्ना, शहनशाह, पुरुषोत्तम कालिया, मनोज शर्मा, निशांत शर्मा और राजू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

... और पढ़ें