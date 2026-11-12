Hamirpur (Himachal) News: बलवीर सिंह दूसरी बार बने उट्पुर सहकारी सभा के प्रधान

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वार्ड नंबर-एक में बलवीर सिंह ठाकुर ने महज एक मत के अंतर से जीत दर्ज कर मुकाबला अपने नाम किया। वार्ड नंबर-एक में बलवीर सिंह ठाकुर को 89 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी जिला भाजपा राजस्व प्रकोष्ठ के संयोजक सुभाष चंद को 88 मत प्राप्त हुए।वार्ड नंबर-दो में परवीन कुमार 69 मत लेकर विजयी रहे। यहां दिलीप चंद को 18 और राकेश कुमार को 17 मत मिले। वार्ड नंबर-तीन में विजय कुमार ने 105 मत हासिल कर जीत दर्ज की। उनके मुकाबले जगदीश सिंह को 18 और हेम चंद को 10 मत प्राप्त हुए।वहीं, वार्ड नंबर-पांच में राजिंद्र सिंह को 35 और प्रभात सिंह को 22 मत मिले। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवनिर्वाचित प्रबंध समिति की बैठक में बलवीर सिंह ठाकुर को दूसरी बार प्रधान और विजय कुमार को उपप्रधान चुना गया। दोबारा प्रधान चुने जाने पर बलवीर सिंह ठाकुर ने सभी सदस्यों का आभार जताया।