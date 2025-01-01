Hamirpur (Himachal) News: भैया दूज पर महिलाओं को एचआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की मिलेगी सुविधा

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प्रदेश सरकार और एचआरटीसी की इस विशेष पहल से अपने भाइयों के घर आने-जाने वाली महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। महिलाएं निगम की बसों में बिना किराया दिए सफर कर सकेंगी। यह छूट केवल हिमाचल प्रदेश की सीमा के भीतर मान्य होगी।प्रदेश से बाहर जाने वाली यात्रा पर यह सुविधा लागू नहीं होगी। एचआरटीसी हर वर्ष की तरह इस बार भी यह विशेष सुविधा प्रदान कर रहा है। हमीरपुर डिपो प्रबंधन ने इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बसों के संचालन की व्यवस्था की गई है। इससे त्योहार के दिन यात्रियों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। एचआरटीसी हमीरपुर डिपो के पास 150 से अधिक बसें हैं। इनके माध्यम से जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुविधा मिलती है। ये बसें प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाती हैं।भैया दूज पर महिलाओं की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए निगम प्रबंधन ने विशेष तैयारियां की हैं। हमीरपुर डिपो ने बसों के सुचारु संचालन की व्यवस्था की है। यह व्यवस्था यात्रियों को सुगम आवागमन सुनिश्चित करेगी।पर्व का महत्व और लाभभैया दूज भाई-बहन के प्रेम और स्नेह के प्रतीक का पर्व है। इस दिन बड़ी संख्या में महिलाएं अपने भाइयों के घर पहुंचती हैं। वे तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। एचआरटीसी बसों में निशुल्क यात्रा से महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी।कोटभैया दूज पर महिलाओं को निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है। 11 नवंबर को महिलाएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक मुफ्त सफर की सुविधा ले सकेंगी।