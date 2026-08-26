बेहतर अनुभव के लिए एप चुनें।
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Hamirpur: Food Safety Department collects three samples from the main market ahead of Raksha Bandhan.

हमीरपुर: रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुख्य बाजार में भरे तीन सैंपल

Subhash Chandra सुभाष चंद्र
Updated Wed, 26 Aug 2026 07:37 PM IST
Hamirpur: Food Safety Department collects three samples from the main market ahead of Raksha Bandhan.
हमीरपुर। रक्षाबंधन पर्व से पहले बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुख्य बाजार में मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। त्योहार के दौरान मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए विभागीय टीम ने दुकानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई की जांच की। इस दौरान शक्कर पारा, मलाई बर्फी और कलाकंद के तीन सैंपल जांच के लिए भरे गए। सैंपलों को आगामी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर ने कहा कि रक्षाबंधन को लेकर बाजार में मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। त्योहार के चलते मिठाइयों की मांग में भी बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने मिठाई विक्रेताओं को खाद्य पदार्थ तैयार करने और उन्हें रखने के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर डीए संदीप सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

VIDEO: अड़ींग में दो पक्षों में मारपीट, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Clash Between Two Groups in Ading, Video of Fight Goes Viral
Mathura
26 Aug 2026

VIDEO: बारावफात से पहले सड़कों पर उतरी पुलिस, अफवाहों पर रहेगी पैनी नजर

Police Step Up Vigil Ahead of Barawafat, Warn Against Spreading Rumors
Etah
26 Aug 2026

VIDEO: शान-ओ-शौकत से निकला जुलूसे मोहम्मदी, बड़ी संख्या में अकीदतमंद हुए शामिल

Juloos-e-Mohammadi Taken Out with Grandeur in Mainpuri
Mainpuri
26 Aug 2026

VIDEO: ग्राउंड रिपोर्ट...कासगंज में बाढ़ का कहर, नाव से गांव आ-जा रहे लोग

Ground Report: Flood Fury in Kasganj, Villagers Rely on Boats for Commuting
Kasganj
26 Aug 2026

VIDEO: बेटे को गोद में उठाया...स्ट्रेचर-एंबुलेंस के लिए गिड़गिड़ाता रहा पिता, झकझोर देगा ये वीडियो

No Stretcher or Ambulance, Elderly Father Carries Son 300 Metres to Hospital
Firozabad
26 Aug 2026
विज्ञापन

VIDEO: सीबीएसई ईस्ट जोन तैराकी प्रतियोगिता का आगाज, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

CBSE East Zone Swimming Championship Begins, Swimmers Showcase Their Talent
Firozabad
26 Aug 2026

VIDEO: मौत का नाला... सीढ़ियों से फिसल गईं शीला, पांच फीट गहरे नाले में जी गिरीं; तड़प-तड़प कर गई जान

79 Year Old Woman Dies After Falling Into Open Drain In Agra Freeganj
Agra
26 Aug 2026
विज्ञापन

VIDEO: दिव्यांग बच्चों के हाथों से तैयार होंगे रक्षा सूत्र, भक्ति के साथ देशभक्ति का संदेश

Specially-Abled Children Craft Rakhis, Blending Devotion with Patriotism
Mathura
26 Aug 2026

VIDEO: मिढ़ाकुर में निकला बारावफात का जुलूस

Barawafat Procession Taken Out in Midhaakur with Religious Fervor
Agra
26 Aug 2026

VIDEO: दो महीने से बूंद-बूंद को तरसे लोग, मटके लेकर पहुंचे कैंट बोर्ड

Water Crisis Protest Residents Carry Pots To Agra Cantonment Board Office After Two Months
Agra
26 Aug 2026

VIDEO: हनुमानजी का आशीर्वाद और परिवार का दुलार लेकर गोल्डन मिशन पर निकली दीप्ति

Agra Star Deepti Sharma Leaves For Asian Games Golden Mission After Birthday Celebration
Agra
26 Aug 2026

VIDEO: हादसे के 13 साल बाद फैसला, साक्ष्य के अभाव में ऑटो चालक बरी

Auto Driver Acquitted in 13-Year-Old Death Case
Agra
26 Aug 2026

VIDEO: ध्रुव जुरैल के टैटू में छिपी कहानी... क्यों दिया 'जय जवान, जय किसान' का संदेश, पिता ने बताई पूरी बात

Dhruv Jurel Jai Jawan Jai Kisan Tattoo Prompts Call From Anil Shastri To His Father
Agra
26 Aug 2026

VIDEO: आधार की खामी बनी लोगों के लिए आफत, कभी फिंगरप्रिंट फेल तो कभी नेटवर्क की दिक्कत

Aadhaar Card Errors Trouble People In Firozabad With Fingerprint And Network Issues
Firozabad
26 Aug 2026

कानपुर पहुंचे स्वामी चिदरूपानंद, सीएसजेएमयू में चिन्मय अमृत यात्रा के उद्देश्यों पर की चर्चा

Swami Chidrupananda Arrives in Kanpur Discusses Objectives of Chinmaya Amrit Yatra at CSJMU
Kanpur
26 Aug 2026

VIDEO: जिम्मेदारों की लापरवाही, डूबकर वनरोज की मौत, घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश

VIDEO: जिम्मेदारों की लापरवाही, डूबकर वनरोज की मौत, घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश
Shravasti
26 Aug 2026

VIDEO: रक्षाबंधन को लेकर छापा मारा, 4.50 क्विंटल छेना, खोवा नष्ट कराया, आठ नमूने भरे

VIDEO: रक्षाबंधन को लेकर छापा मारा, 4.50 क्विंटल छेना, खोवा नष्ट कराया, आठ नमूने भरे
Raebareli
26 Aug 2026

VIDEO: नयापुरवा मोहल्ले में जलभराव से नरक जैसे हालात, लोग परेशान

VIDEO: नयापुरवा मोहल्ले में जलभराव से नरक जैसे हालात, लोग परेशान
Raebareli
26 Aug 2026

VIDEO: रामनगरी के बाजार में छाईं रामलला, ॐ, कृष्ण और श्री राम की राखियां

VIDEO: रामनगरी के बाजार में छाईं रामलला, ॐ, कृष्ण और श्री राम की राखियां
Ayodhya
26 Aug 2026

VIDEO: जुलूस-ए-मोहम्मदी में गूंजा भाईचारे का संदेश, बड़ी संख्या में अकीदतमंद हुए शामिल

VIDEO: जुलूस-ए-मोहम्मदी में गूंजा भाईचारे का संदेश, बड़ी संख्या में अकीदतमंद हुए शामिल
Balrampur
26 Aug 2026

VIDEO: भूमि विवाद में समझौते के बाद शिकायत कर परेशान करने का आरोप, पूर्व प्रधान ने गांव निवासी महिला पर लगाया आरोप

VIDEO: भूमि विवाद में समझौते के बाद शिकायत कर परेशान करने का आरोप, पूर्व प्रधान ने गांव निवासी महिला पर लगाया आरोप
Shravasti
26 Aug 2026

Hamirpur: आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में 39 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच

hamirpur ayurvedic hospital health camp 39 patients checkup
Hamirpur (Himachal)
26 Aug 2026

हापुड़ में दर्दनाक हादसा: निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरा, मलबे में दबे पांच लोग; सभी को भेजा अस्पताल

Lintel of house under construction collapses in Hapur
Hapur
26 Aug 2026

हापुड़: बहादुरगढ़ में थाने के बाहर यूजीसी वापसी की मांग पर हंगामा, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक

Uproar outside police station in Bahadurgarh over demand for withdrawal of the UGC decision
Hapur
26 Aug 2026

अनुराग ठाकुर बोले- इंडस्ट्री के अनुसार हमें छात्रों को तैयार करना होगा

Anurag Thakur said that we need to prepare students according to the industry's needs
Noida
26 Aug 2026

Video: गोमती तट से निकली कांवड़ यात्रा, जवाहर भवन पहुंचकर हुई संपन्न

Video: गोमती तट से निकली कांवड़ यात्रा, जवाहर भवन पहुंचकर हुई संपन्न
Lucknow
26 Aug 2026

अखिलेश यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सपाइयों का प्रदर्शन, राष्ट्र वंदना चौक पर लगाया जाम; पुलिस से नोकझोंक

Baghpat: SP Workers Protest Objectionable Remarks Against Akhilesh Yadav, Clash of Words with Police
Baghpat
26 Aug 2026

सोलन में मिठाई की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा टीम की दबिश, पनीर और मिठाइयों के सैंपल भरे

solan food safety sweet shops inspection paneer sweets samples
Solan
26 Aug 2026

बिजनौर के अगवानपुर में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, तीन गुलदारों की मौजूदगी से दहशत में थे ग्रामीण

Bijnor: Leopard Trapped in Cage After Repeated Sightings in Agwanpur
Bijnor
26 Aug 2026

लुधियाना में टीबी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने लगाया धरना

TB department employees staged a protest in Ludhiana.
Ludhiana
26 Aug 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

एप में पढ़ें

Followed