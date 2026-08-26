{"_id":"6a8ef33fdf695c9c470cedb4","slug":"video-hamirpur-food-safety-department-collects-three-samples-from-the-main-market-ahead-of-raksha-bandhan-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुख्य बाजार में भरे तीन सैंपल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हमीरपुर। रक्षाबंधन पर्व से पहले बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुख्य बाजार में मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। त्योहार के दौरान मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए विभागीय टीम ने दुकानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई की जांच की। इस दौरान शक्कर पारा, मलाई बर्फी और कलाकंद के तीन सैंपल जांच के लिए भरे गए। सैंपलों को आगामी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर ने कहा कि रक्षाबंधन को लेकर बाजार में मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। त्योहार के चलते मिठाइयों की मांग में भी बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने मिठाई विक्रेताओं को खाद्य पदार्थ तैयार करने और उन्हें रखने के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर डीए संदीप सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

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