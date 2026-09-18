फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   CM Sukhu says Jairam is frustrated seeing his position in jeopardy; he hurls abuses at me and sends news clipp

राजनीति: सुक्खू का पलटवार, बोले- जयराम कुर्सी खतरे में देख खज्जल, मुझे गाली निकाल दिल्ली भेजते हैं न्यूज कटिंग

Fri, 18 Sep 2026 07:17 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, नादौन (हमीरपुर)।
संवाद न्यूज एजेंसी, नादौन (हमीरपुर)। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 18 Sep 2026 07:17 PM IST
सार

सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर अपनी कुर्सी को खतरे में देखकर खज्जल हो गए हैं और मुझे गाली निकालते हैं, ताकि दिल्ली भाजपा हाईकमान को अखबारों की न्यूज कटिंग भेज सकें। 

विज्ञापन
CM Sukhu says Jairam is frustrated seeing his position in jeopardy; he hurls abuses at me and sends news clipp
सीएम सुक्खू ने नादौन में डबल लेन पुल का किया शिलान्यास। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 किशाऊ परियोजना को लेकर भाजपा नेताओं के लगातार बयानों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तीखा पलटवार किया है। सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर अपनी कुर्सी को खतरे में देखकर खज्जल हो गए हैं और मुझे गाली निकालते हैं, ताकि दिल्ली भाजपा हाईकमान को अखबारों की न्यूज कटिंग भेज सकें। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर किशाऊ परियोजना की लड़ाई लड़ने में पूरी तरह असफल रहे हैं और अब जनता को इसकी जानकारी होने पर सफाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र में ब्यास नदी पर 31.19 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 250 मीटर लंबे डबल लेन मोटरेबल एवं फुटपाथ सधोड़ा पत्तन पुल के शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

विज्ञापन

हर्ष महाजन पर भी साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक विक्रम ठाकुर, सतपाल सत्ती और राजीव बिंदल समेत भाजपा के सभी गुट जयराम ठाकुर को देखकर कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि इन दिनों भाजपा के नए गुट के नेता हर्ष महाजन की ज्यादा चल रही है और वह भी बयानबाजी में लगे हैं। सुक्खू ने कहा कि हर्ष महाजन जब भी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सलाहकार बने, कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रिपीट नहीं हुई। अब हर्ष महाजन भाजपा के सलाहकार बने हैं तो भाजपा की सत्ता में वापसी मुश्किल है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना को एसजेवीएनएल से वापस लेगी और इसके लिए 800 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

हमीरपुर का मुख्यमंत्री नहीं बनता तो मेडिकल कॉलेज की चार दीवारें खड़ी रहतीं: सुक्खू
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को लेकर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से किए जा रहे दावे सही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह मेडिकल कॉलेज भाजपा की देन नहीं, बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था। इसकी अधिसूचना 22 जनवरी 2014 को हुई थी और केंद्र सरकार ने उस समय इसके लिए 180 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। सुक्खू ने कहा कि अगर हमीरपुर से मुख्यमंत्री नहीं बनता तो मेडिकल कॉलेज में केवल चार दीवारें ही खड़ी रहतीं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने इसके निर्माण के लिए कोई मदद नहीं दी और राज्य सरकार ने अपने बजट से 450 करोड़ रुपये दिए हैं।

विज्ञापन

शांता कुमार के बयान के लिए जताया आभार
किशाऊ बांध को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के बयान पर सुक्खू ने कहा कि शांता कुमार हिमाचल के हितैषी रहे हैं। नाम लिए बिना वह भी कांग्रेस सरकार के अच्छे फैसलों के साथ हैं। उन्होंने शांता कुमार का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा पांच गुटों में बंटी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed