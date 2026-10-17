हमीरपुर: हुड़दंग मचाने के मामले में आठ लोगों से पूछताछ

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सदर थाना के तहत गांधी चौक पर देर रात हुड़दंग मचाने और शोर-शराबा करने के मामले में पुलिस ने आठ लोगों की पहचान कर उन्हें थाने बुलाकर पूछताछ की। पुलिस ने इस मामले में पहले ही प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सोमवार रात कुछ युवकों ने गांधी चौक पर हुड़दंग मचाया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू की। एएसपी राजेश ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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