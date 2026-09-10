{"_id":"6aa281bc08f1207a5605f61b","slug":"video-bhota-morsu-bridge-truck-falls-200-feet-hamirpur-accident-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: मोरसू पुल की रेलिंग तोड़ 200 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक, चालक गंभीर घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एनएच-103 ऊना-अग्घार हाईवे पर भोटा बाईपास के मोरसू पुल के पास गुरुवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। ऊना की तरफ से आ रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ट्रक के खाई में गिरने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक ऊना की तरफ से आ रहा था। मोरसू पुल के पास पहुंचते ही ट्रक अनियंत्रित हुआ और पुल की रेलिंग से टकराने के बाद नीचे खाई में जा गिरा। हादसे के बाद जिला परिषद सदस्य राजेश कुमार और स्थानीय लोगों ने घायल चालक को खाई से बाहर निकालने में मदद की। इसके बाद एंबुलेंस की सहायता से चालक को डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर पहुंचाया गया। अस्पताल में घायल चालक का उपचार चल रहा है। हादसे में चालक को गंभीर चोटें आने की जानकारी है। ट्रक के पुल की रेलिंग तोड़कर करीब 200 फीट नीचे गिरने से हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर समय रहते स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू नहीं किया होता तो घायल चालक को खाई से बाहर निकालने में और अधिक समय लग सकता था। फिलहाल हादसे के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। ट्रक किस वजह से अनियंत्रित हुआ, इसकी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हादसे के बाद हाईवे पर भी लोगों की भीड़ जुट गई। चालक को समय रहते अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद उसका उपचार जारी है। स्थानीय लोगों की तत्परता से घायल को खाई से निकालने में मदद मिली।

... और पढ़ें