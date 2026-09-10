{"_id":"6aa281bc08f1207a5605f61b","slug":"video-bhota-morsu-bridge-truck-falls-200-feet-hamirpur-accident-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: मोरसू पुल की रेलिंग तोड़ 200 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक, चालक गंभीर घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हमीरपुर: मोरसू पुल की रेलिंग तोड़ 200 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक, चालक गंभीर घायल
एनएच-103 ऊना-अग्घार हाईवे पर भोटा बाईपास के मोरसू पुल के पास गुरुवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। ऊना की तरफ से आ रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा।
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ट्रक के खाई में गिरने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक ऊना की तरफ से आ रहा था। मोरसू पुल के पास पहुंचते ही ट्रक अनियंत्रित हुआ और पुल की रेलिंग से टकराने के बाद नीचे खाई में जा गिरा।
हादसे के बाद जिला परिषद सदस्य राजेश कुमार और स्थानीय लोगों ने घायल चालक को खाई से बाहर निकालने में मदद की। इसके बाद एंबुलेंस की सहायता से चालक को डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर पहुंचाया गया।
अस्पताल में घायल चालक का उपचार चल रहा है। हादसे में चालक को गंभीर चोटें आने की जानकारी है।
ट्रक के पुल की रेलिंग तोड़कर करीब 200 फीट नीचे गिरने से हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर समय रहते स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू नहीं किया होता तो घायल चालक को खाई से बाहर निकालने में और अधिक समय लग सकता था।
फिलहाल हादसे के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। ट्रक किस वजह से अनियंत्रित हुआ, इसकी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
हादसे के बाद हाईवे पर भी लोगों की भीड़ जुट गई। चालक को समय रहते अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद उसका उपचार जारी है। स्थानीय लोगों की तत्परता से घायल को खाई से निकालने में मदद मिली।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।