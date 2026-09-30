{"_id":"6abd11b49a30dd2cb0037963","slug":"video-bhota-him-academy-public-school-vikasnagar-secures-first-place-in-speech-competition-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"भोटा: भाषण प्रतियोगिता में हिम अकादमी पब्लिक स्कूल विकासनगर प्रथम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भोटा: भाषण प्रतियोगिता में हिम अकादमी पब्लिक स्कूल विकासनगर प्रथम
पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भोटा में आयोजित अंडर-19 छात्रों की जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का समापन बुधवार को हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि शरण प्रसाद ने विजेता विद्यालयों के प्रतिभागियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। उन्होंने विद्यालय के लिए 11 हजार देने की घोषणा भी की। भाषण प्रतियोगिता में हिम अकादमी पब्लिक स्कूल विकासनगर प्रथम और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भोटा द्वितीय रहा। सुगम संगीत में हिम अकादमी पब्लिक स्कूल विकासनगर प्रथम और हिम अकादमी पब्लिक स्कूल हिरानगर द्वितीय रहा। एकल नाटक में मैग्नेट स्कूल प्रथम और सुपर मैग्नेट स्कूल द्वितीय रहा। वाद्य संगीत में हिम अकादमी पब्लिक स्कूल हीरानगर प्रथम और हिम अकादमी पब्लिक स्कूल विकासनगर द्वितीय रहा। लोक नृत्य में मैग्नेट स्कूल प्रथम और सुपर मैग्नेट स्कूल द्वितीय रहा। संस्कृत गीतिका में मैग्नेट स्कूल प्रथम और पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भोटा द्वितीय रहा। श्लोक उच्चारण में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) हमीरपुर और पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भोटा ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रधानाचार्या सनम ने मुख्य अतिथि, अतिथियों और मंदिर समिति के सदस्यों को सम्मानित किया। समारोह में नगर पंचायत भोटा की अध्यक्ष सरोज कुमार, उपप्रधान बलदेव धीमान, मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉ. ललित मोहन भार्गव, सर्वजीत कौर, सुशील शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।