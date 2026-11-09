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हमीरपुर के बल्ह बिहाल में पशुशाला में लगी आग, करीब 40 हजार रुपये का नुकसान; 90 लाख की संपत्ति बचाई
हमीरपुर जिले के बिझड़ी क्षेत्र में आग लगने की एक घटना सामने आई है। कोट बल्ह बिहाल गांव में रविवार देर रात जगदीश चंद की पशुशाला में अचानक आग भड़क उठी। इस घटना से पशुशाला को नुकसान पहुंचा और परिवार को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने से करीब 40 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं, आसपास मौजूद लगभग 90 लाख रुपये की संपत्ति को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। राहत की बात यह रही कि आग के कारण बड़ा नुकसान होने से टल गया।
घटना के बाद क्षेत्र में आग से सुरक्षा और ग्रामीण इलाकों में अग्निकांड की रोकथाम को लेकर सतर्कता की जरूरत एक बार फिर सामने आई है।
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