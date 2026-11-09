Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   balh bihal cowshed fire bijhari hamirpur

हमीरपुर के बल्ह बिहाल में पशुशाला में लगी आग, करीब 40 हजार रुपये का नुकसान; 90 लाख की संपत्ति बचाई

Mon, 09 Nov 2026 05:17 PM IST
Ankesh Dogra
Ankesh Dogra Ankesh Dogra
Updated Mon, 09 Nov 2026 05:17 PM IST
balh bihal cowshed fire bijhari hamirpur
हमीरपुर जिले के बिझड़ी क्षेत्र में आग लगने की एक घटना सामने आई है। कोट बल्ह बिहाल गांव में रविवार देर रात जगदीश चंद की पशुशाला में अचानक आग भड़क उठी। इस घटना से पशुशाला को नुकसान पहुंचा और परिवार को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने से करीब 40 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं, आसपास मौजूद लगभग 90 लाख रुपये की संपत्ति को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। राहत की बात यह रही कि आग के कारण बड़ा नुकसान होने से टल गया। घटना के बाद क्षेत्र में आग से सुरक्षा और ग्रामीण इलाकों में अग्निकांड की रोकथाम को लेकर सतर्कता की जरूरत एक बार फिर सामने आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

दो घरों के बुझ गए चिराग, तीसरे की भी हालत गंभीर

The lights have gone out in two homes, and a third is also in a critical state
Sambhal
09 Nov 2026

डीएम और एसपी ने पैदल मार्च कर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा

The DM and SP conducted a foot patrol to assess the security arrangements
Sambhal
09 Nov 2026

मिट्टी के दीये और झालरों की जमकर हुई खरीदारी

There was a brisk sale of earthen lamps and decorative string lights
Sambhal
09 Nov 2026

बाइक की टक्कर से छात्रा घायल, पिकअप में घुसी बाइक

Student injured in bike collision; motorcycle crashes into pickup truck
Sambhal
09 Nov 2026

रामपुर बुशहर: एनएच-05 किनारे रॉक बोल्टिंग में लगी आग, सूती जाली जलकर राख

rampur safed dhank nh05 rock bolting fire
Rampur Bushahar
09 Nov 2026
विज्ञापन

Video: आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज बस खंती में पलटी, तीन की मौत; 40 गंभीर रूप से घायल

Video: आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज बस खंती में पलटी, तीन की मौत; 40 गंभीर रूप से घायल
Lucknow
09 Nov 2026

गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा, चार लोग घायल

Accident on Ganga Expressway; four people injured
Sambhal
09 Nov 2026
विज्ञापन

अयोध्या के बाबा भगत ने ग्वालियर के शमशेर को हराया

Baba Bhagat from Ayodhya defeated Shamsher from Gwalior
Sambhal
09 Nov 2026

दीपावली पर जमकर आतिशबाजी, घरों में जलाए दीप

Extensive fireworks on Diwali; lamps lit in homes
Amroha
09 Nov 2026

तंबुओं के शहर में परिवर्तित होने लगा तिगरी गंगा मेला स्थल

Tigri Ganga Mela site began transforming into a tent city
Amroha
09 Nov 2026

भव्य कलश यात्रा पर मनौटा से तिगरी तक हुई पुष्प वर्षा

Flowers were showered along the route of the grand Kalash Yatra, from Manauta to Tigri
Amroha
09 Nov 2026

पटाखों की दुकान पर उमड़े खरीदार

Shoppers flock to firecracker stalls
Moradabad
09 Nov 2026

गोरखपुर: श्री श्याम मंडल न्यास ने आयोजित किया दीपावली मिलन समारोह

Shri Shyam Mandal Nyas Organizes Diwali Get Together Ceremony
Gorakhpur
09 Nov 2026

गोरखपुर: पटाखे की चिंगारी से तीन कारों में लगी आग

Three Cars Gutted in Fire Triggered by Firecracker Spark in Ramjanki Nagar
Gorakhpur
09 Nov 2026

संतकबीरनगर: खेतों में पर्याप्त नमी देख किसानों ने शुरू की गेहूं की बुवाई

armers Begin Wheat Sowing Taking Advantage of Adequate Soil Moisture
Sant Kabir Nagar
09 Nov 2026

जश्न की रात के बाद धुंधली हुई दिल्ली: पटेल नगर से पंजाबी बाग टर्मिनल तक धुंध की चादर, देखें वीडियो

diwali celebrations blanket of fog stretches from Patel Nagar to Punjabi Bagh terminal
Delhi
09 Nov 2026

Video: जम्मू की अनाज मंडी में भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख

Massive fire at a grain market in Jammu
Jammu
09 Nov 2026

Video: अंबेडकरनगर में सिपाही दीपक की विदाई में सम्मान न मिलने का आरोप, परिजनों ने जताई नाराजगी

Video: अंबेडकरनगर में सिपाही दीपक की विदाई में सम्मान न मिलने का आरोप, परिजनों ने जताई नाराजगी
Ambedkar Nagar
09 Nov 2026

ग्वालियर: इधर पुलिस लोगों को समझाइश दे रही, उधर महिला आरक्षक ही चला रही कार्बाइड गन; एसपी ने किया निलंबित

Female constable who fired a carbide gun suspended; SP takes immediate action against Kumkum Dubey.
Gwalior
09 Nov 2026

दिल्ली में धुएं का जानलेवा गुबार! AQI 400 पार, हवा में घुला जहर

दिल्ली में धुएं का जानलेवा गुबार! AQI 400 पार, हवा में घुला जहर
Delhi NCR
09 Nov 2026

लुधियाना में दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी

Extensive fireworks took place in Ludhiana on Diwali.
Ludhiana
09 Nov 2026

बागपत: अमीरनगर सराय में किराना की दुकान में छत उखाड़कर चोरी, दो लाख रुपये ले गए चोर

Baghpat: Thieves break into a grocery store in Amirnagar Sarai by removing a portion of the roof and make off with two lakh rupees.
Baghpat
09 Nov 2026

मेरठ: जैन बोर्डिंग में महिलाओं ने की आरती, सुख-शांति की कामना की

Meerut: Women performed aarti at Jain Boarding, prayed for peace and prosperity
Meerut
09 Nov 2026

मेरठ: देर रात तक हुई आतिशबाजी, धुएं से भर गया शहर का वातावरण

Meerut: Fireworks continued late into the night; the city's atmosphere became filled with smoke.
Meerut
09 Nov 2026

लखनऊ: एक्सप्रेसव हादसे के शिकार लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम, बच्ची को खिलाया बिस्किट

लखनऊ: एक्सप्रेसव हादसे के शिकार लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम, बच्ची को खिलाया बिस्किट
Lucknow
09 Nov 2026

लखनऊ: एक्सप्रेसवे हादसा, घायलों से मिलने के लिए ट्रामा सेंटर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

लखनऊ: एक्सप्रेसवे हादसा, घायलों से मिलने के लिए ट्रामा सेंटर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक
Lucknow
09 Nov 2026

53 यात्रियों से भरी बस का भीषण हादसा! मची चीख-पुकार, कई मौतों की सूचना

53 यात्रियों से भरी बस का भीषण हादसा! मची चीख-पुकार, कई मौतों की सूचना
Uttar Pradesh
09 Nov 2026

मुजफ्फरनगर में डिवाइडर से टकरा गई कार, हादसे में छह लोग जिंदा जले

Car crashes into a divider in Muzaffarnagar; six people burn to death in the accident
Muzaffarnagar
09 Nov 2026

गोंडा: पटाखा दुकान लगाने के लिए पुलिस ने मांगी रिश्तव, वायरल हुआ वीडियो

गोंडा: पटाखा दुकान लगाने के लिए पुलिस ने मांगी रिश्तव, वायरल हुआ वीडियो
Lucknow
09 Nov 2026

VIDEO: दिवाली की रात आगरा में बड़ा हादसा, जूता फैक्टरी धू-धूकर जली; पांच दमकलों ने लपटों पर पाया काबू

Massive Fire Breaks Out at Shoe Factory Amid Diwali Celebrations
Agra
09 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed