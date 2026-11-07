Hamirpur (Himachal) News: त्योहार का उत्साह महंगाई पर भारी, धनतेरस पर बाजार में उमड़े ग्राहक

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धनतेरस पर हमीरपुर बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़, गहनों से लेकर बर्तनों की खरीदारीसंवाद न्यूज एजेंसीहमीरपुर। धनतेरस के मौके पर हमीरपुर के गांधी बाजार में सुबह से ग्राहकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। जैसे-जैसे दिन चढ़ा, वैसे-वैसे बाजार में रौनक भी बढ़ती रही। कहीं लोग शुभ मानी जाने वाली झाड़ू खरीद रहे हैं, तो कहीं सोने-चांदी के आभूषणों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ है। वहीं बर्तनों की दुकानों पर भी खूब चहल-पहल देखने को मिल रही है। दोपहर 11: 30 बजे गांधी बाजार में लोग खरीदारी के लिए उत्साहित हैं। कोई पीतल के बर्तन खरीद रहा है, तो कोई स्टील, तांबे और एल्युमिनियम के बर्तनों के दाम पूछकर अपने बजट के हिसाब से खरीदारी कर रहा है।दुकानदार भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के ऑफर और डिस्काउंट दे रहे हैं। हर दुकान पर मोलभाव का दौर जारी है। दोपहर 12:30। ग्राहकों की आवाजाही बढ़ रही है। बर्तनों के अलावा कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली के सामान की दुकानों पर भी ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने गांधी बाजार में वाहनों की आवाजाही बंद कर रखी है, जिससे लोगों को पैदल खरीदारी करने में काफी सुविधा मिल रही है और बाजार में व्यवस्था भी बनी हुई है। वहीं दुकानदार भी ग्राहकों की संख्या बढ़ने से उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि धनतेरस और दीपावली के मौके पर इस बार कारोबार अच्छा रहेगा।बॉक्सबर्तनों के दामों में 10 से 15 फीसदी इजाफाखरीदारी के बीच बर्तनों के दामों में करीब 10 से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। पीतल की कढ़ाई पहले 2400 रुपये में मिलती थी, उसकी कीमत अब करीब 3000 रुपये तक पहुंच गई है। तांबे का जग 500 से बढ़कर 700 रुपये का हो गया है। एल्युमिनियम की कढ़ाई 400 से बढ़कर 550 रुपये, कुकर 800 से बढ़कर 1000 रुपये और स्टील का फ्राईपैन 850 से बढ़कर 1000 रुपये तक पहुंच गया है। बावजूद इसके त्योहार की खरीदारी में कोई खास कमी नजर नहीं आ रही। लोग अपनी जेब और जरूरत के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं।-हर मूल्य के बर्तन उपलब्ध हैं। लोग भी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि शाम तक अच्छा कारोबार होगा।-राजेश पुरी, दुकानदार-दिवाली को लेकर काम बढ़ गया है। बिस्कट से लेकर नमकीन आदि की खरीदारी हो गई है।-अक्षय चोपड़ा, दुकानदार-बर्तनों के दामों में कुछ इजाफा हुआ है। फिर भी खरीदारी में कोई कमी नहीं हैं। ग्राहकों को बजट के आधार पर सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है।-यशपाल, दुकानदार-कुछ दिनों से कपड़ों का कारोबार अच्छा रहा है। त्योहारों के लिए लोगों में उत्साह है। हर रेंज के कपड़े उपलब्ध हैं।-सुनील शर्मा, दुकानदार-हर साल धनतेरस पर कुछ न कुछ खरीदारी करती हूं। धनतेरस पर झाड् खरीदा है। इसे शुभ माना जाता है।-माया देवी, निवासी हमीरपुर।-धनतेरस पर खरीदारी के लिए हमीरपुर शहर आई हूं। अभी झाडू की खरीद की है। अन्य सामान भी लेना है।-सिमरो देवी, निवासी भलाना