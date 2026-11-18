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हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जोरावर स्टेडियम में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसमें कला अध्यापक संघ सहित शिक्षा विभाग और लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्करों ने अपनी-अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इन संगठनों के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की।

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