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टीएमसी के 80 विधायकों में से 65 ने विपक्ष के नेता पद के लिए ऋतब्रत के दावे का समर्थन किया था। बागी खेमे ने अलग विधायक दल की बैठक की और वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को अपना अध्यक्ष चुना।

बागियों ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का समानांतर ढांचा भी घोषित किया। उनका दावा है कि मौजूदा नेतृत्व को विधायकों का बहुमत हासिल नहीं है। संसद तक पहुंची इस खींचतान में टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद नए बने एनसीपीआई के साथ जुड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए।

दोनों खेमे एक-दूसरे पर भाजपा के साथ राजनीतिक समझ रखने का आरोप भी लगा रहे हैं।

मंगलवार को ऋतब्रत ने श्रीरामपुर में कल्याण बनर्जी के घर के ठीक सामने बने जगद्धात्री पूजा पंडाल में चंडीपाठ किया था। इसके अगले दिन बुधवार को कल्याण ने भी शहर के दूसरे पूजा पंडाल में यही अनुष्ठान किया। इसके बाद दोनों खेमों के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई।चंडीपाठ के बाद कल्याण बनर्जी ने ऋतब्रत पर पार्टी से गद्दारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने देवी से प्रार्थना की है कि ऋतब्रत एक गद्दार से अच्छे इंसान बन जाएं। कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि श्रीरामपुर के लोग उनके साथ हैं तो पार्टी के अंदर या बाहर का कोई व्यक्ति उन्हें रोक नहीं सकता।उन्होंने अपने धार्मिक विश्वास को निजी मामला बताया। साथ ही कहा कि अगर उनके खिलाफ किसी के पास गलत काम करने के सबूत हैं तो वह कार्रवाई कर सकता है। कल्याण ने दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी पिछले 14 साल में सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल के बावजूद उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उन्होंने ऋतब्रत खेमे के एक विधायक पर निशाना साधते हुए उसे 'हरिदास पाल' कहा। बंगाली भाषा में इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए होता है, जिसकी कोई खास अहमियत न हो।ऋतब्रत के साथ मंगलवार को कई बागी नेता मौजूद थे। इनमें स्नेहाशीष चक्रवर्ती, चंद्रिमा भट्टाचार्य, मदन मित्रा, अखरुज्जमां और सुदीप राहा शामिल थे। ऋतब्रत ने संतोष सिंह के आयोजन में चंडीपाठ किया था। संतोष सिंह को पप्पू के नाम से भी जाना जाता है। वह पहले कल्याण के करीबी माने जाते थे, लेकिन हाल में ऋतब्रत खेमे के साथ आ गए हैं।इस दौरान विधायक अखरुज्जमां ने कल्याण बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सवाल किया कि सीबीआई और ईडी ने कल्याण से पूछताछ क्यों नहीं की। उन्होंने कल्याण, उनके बच्चों और दामाद पर करोड़ों रुपये के गबन का आरोप लगाया। उनका दावा था कि इस मामले में बागी खेमे के पास दस्तावेजी सबूत हैं। ये आरोप हैं, इनकी स्वतंत्र पुष्टि खबर में नहीं दी गई है।पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मई में भाजपा से हार के बाद टीएमसी में संगठनात्मक संकट गहरा गया है। पार्टी अब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले कालीघाट खेमे और ऋतब्रत के नेतृत्व वाले बागी खेमे में बंटी हुई है। दोनों के बीच नेतृत्व और विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद को लेकर टकराव है।श्रीरामपुर में चंडीपाठ को लेकर हुई यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रही। दोनों खेमों ने इसके जरिए हुगली जिले में अपना राजनीतिक प्रभाव दिखाने की कोशिश की। कल्याण बनर्जी के लिए यह मामला व्यक्तिगत रूप से भी अहम है। वह लंबे समय से श्रीरामपुर के धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेते रहे हैं।हर साल आरएमएस मैदान की पारंपरिक दुर्गा पूजा में उनका चंडीपाठ और मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने भावुक होना चर्चा में रहता था। वह बांकुड़ा स्थित अपने घर पर काली पूजा भी करते रहे हैं। हालांकि, इस साल आरएमएस मैदान की ऐतिहासिक दुर्गा पूजा के आयोजन की जिम्मेदारी भाजपा को सौंप दी गई थी। ऐसे में कल्याण को पहले मिलने वाला मंच इस बार उनके पास नहीं रहा।