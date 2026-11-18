समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने जेल से रिहा होने के बाद कहा, जो जुल्म संभव थे, वो सब हुए। खता और गुनाह सिर्फ इतना है कि एक मुसलमान ने शिक्षा का मंदिर बनवाया। हालांकि, अदालत ने न्याय किया है और मैं इसके लिए आभारी हूं। ईडी अधिकारियों को अपनी छवि सुधारनी चाहिए और खुद में सुधार करना चाहिए। उन्हें न देश को बर्बाद करना चाहिए और न खुद को।

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सपा नेता आजम खां को आखिरकार बुधवार शाम डासना जिला कारागार से रिहाई मिल गई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनके अधिवक्ताओं ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में जमानत की औपचारिकताएं पूरी कीं। इसके बाद अदालत ने रिहाई परवाना जारी कर दिया। शाम करीब 6:33 बजे जेल से बाहर आए आजम समर्थकों की भीड़ के बीच नाहल झाल होते हुए एनएच-नौ के रास्ते रामपुर के लिए रवाना हो गए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खां को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था। मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में बुधवार को उनके अधिवक्ताओं ने सीजेएम कोर्ट में अंतरिम जमानत आदेश प्रस्तुत किया।

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सीजेएम कोर्ट ने आजम खां की रिहाई के लिए 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और इतनी ही धनराशि का एक बेल बॉन्ड दाखिल करने का निर्देश दिया। अधिवक्ताओं ने अदालत में बताया कि आजम खां की उम्र 79 वर्ष है और उन्हें हृदय संबंधी परेशानी भी है। जमानत से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अदालत ने डासना जेल प्रशासन को रिहाई परवाना भेज दिया।

आजम खां को 31 अक्तूबर को रामपुर जिला जेल से एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया था, लेकिन जेल से बाहर आते ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया। ईडी की इस गिरफ्तारी को आजम खां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।